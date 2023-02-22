Chukwuemeka Obioma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwuemeka Obioma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwuemeka Obioma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chukwuemeka Obioma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chukwuemeka Obioma 20 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chukwuemeka Obioma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chukwuemeka Obioma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Chukwuemeka Obioma'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chukwuemeka Obioma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chukwuemeka Obioma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Eylül 2020 yılında Abia Warriors
16 Ağustos 2021 yılında Enyimba Aba
Chukwuemeka Obioma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chukwuemeka Obioma şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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