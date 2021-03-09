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CHZ (Chiliz) coin nedir? Ne kadar? CHZ (Chiliz) coin kimin?

Kripto para birimleri arasında yükselişe geçen Chiliz coin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki CHZ (Chiliz) coin nedir?

CHZ (Chiliz) coin nedir? Ne kadar? CHZ (Chiliz) coin kimin?

Kripto para birimleri son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de yatırımcılar tarafından ilgi görmeye başladı. Bunlardan biri de CHZ (Chiliz) coin oldu.

CHZ (CHİLİZ) COİN NEDİR?  

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler sağlayan kripto para birimidir.  Günlük deneyimleri yükseltmeyi amaçlayarak, eğlenceye taraftarların katılmasını sağlar. Geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri sunmaktadır. 

Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, ERC-20 token’ı olan izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve birolan Chiliz (CHZ), spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunmaktadır.

CHZ (Chiliz) coin nedir? Ne kadar? CHZ (Chiliz) coin kimin?

NE KADAR? CHZ (CHİLİZ) COİN KİMİN?

CHZ(Chiliz) coin Socios.com platformu tarafından desteklenmektedir. 14 Şubat 2018 tarihinde Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından piyasaya sürülmüştür. 

$ CHZ, tüketiciye yönelik ilk ürünü olan ve taraftarların favori takımlarında jetonize oy hakkı satın almaları için ilk ölçeklenebilir, genel merkez olan Socios.com'u destekler. Uygulama, FC Barcelona, ​​Juventus, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, AS Roma, Galatasaray, OG, Team Heretics, UFC, Apollon Limassol, Trabzonspor, BSC Young Boys, Sint dahil olmak üzere dünyanın birçok futbol kulüplerini ve espor takımlarını içeriyor. -Truidense VV, PFL, Novara Calcio, Natus Vincere, İstanbul Başakşehir, Team Alliance, Universidad de Chile ve AC Milan ortakları arasında. Socios.com, spor takımlarının 'Taraftar Token Teklifleri' aracılığıyla Chiliz blok zincirine 'Taraftar Tokenları' olarak bilinen dijital varlıklar yayınlamasına izin verir.

CHZ (Chiliz) coin nedir? Ne kadar? CHZ (Chiliz) coin kimin?

CHZ (Chiliz) coin nedir? Ne kadar? CHZ (Chiliz) coin kimin?

Tayfun Altuntaş
Editör
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