Cian Bargary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Bargary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Bargary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Bargary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Bargary 22 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Bargary Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cian Bargary'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cian Bargary Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cianbargary00

Cian Bargary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Bargary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cian Bargary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Bargary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cork City U19

1 Temmuz 2019 yılında Cork City

Cian Bargary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Bargary şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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