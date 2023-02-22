Cian Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cian Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cian Bolger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cian Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cian Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Bolger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Bolger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Bolger 12 Mart 1992 tarihinde County Kildare şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Cian Thomas Bolger şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Bolger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cian Bolger'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cian Bolger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Bolger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Cian Bolger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Bolger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Leicester Res.

17 Ocak 2011 yılında Bristol Rovers

2 Ocak 2013 yılında Leicester U21

31 Ocak 2013 yılında Bolton

24 Ekim 2013 yılında Colchester Utd.

24 Kasım 2013 yılında Bolton

21 Şubat 2014 yılında Southend United

21 Mart 2014 yılında Bolton

5 Ağustos 2014 yılında Southend United

18 Mart 2016 yılında Bury

31 Mayıs 2016 yılında Southend United

1 Temmuz 2016 yılında Fleetwood

17 Ocak 2019 yılında Lincoln City

21 Ağustos 2020 yılında Northampton

5 Temmuz 2021 yılında Larne FC

Cian Bolger kimdir

Cian Bolger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Bolger şuan Larne FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cian Bolger nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Andy Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chibuzor Okonkwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuzor Okonkwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chibuzor Okonkwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuzor Okonkwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Precious Fiderikumo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Precious Fiderikumo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Precious Fiderikumo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Precious Fiderikumo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir