Cian Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Bolger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Bolger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Bolger 12 Mart 1992 tarihinde County Kildare şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Cian Thomas Bolger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Bolger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cian Bolger'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cian Bolger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Bolger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cian Bolger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Bolger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Leicester Res.

17 Ocak 2011 yılında Bristol Rovers

2 Ocak 2013 yılında Leicester U21

31 Ocak 2013 yılında Bolton

24 Ekim 2013 yılında Colchester Utd.

24 Kasım 2013 yılında Bolton

21 Şubat 2014 yılında Southend United

21 Mart 2014 yılında Bolton

5 Ağustos 2014 yılında Southend United

18 Mart 2016 yılında Bury

31 Mayıs 2016 yılında Southend United

1 Temmuz 2016 yılında Fleetwood

17 Ocak 2019 yılında Lincoln City

21 Ağustos 2020 yılında Northampton

5 Temmuz 2021 yılında Larne FC

Cian Bolger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Bolger şuan Larne FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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