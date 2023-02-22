Cian Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Byrne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Byrne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Byrne 31 Ocak 2003 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Byrne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Ireland yapmaktadır. Cian Byrne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Cian Byrne'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Cian Byrne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Byrne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cian Byrne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Byrne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Bohs U19

18 Mart 2022 yılında Bohemians

Cian Byrne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Byrne şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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