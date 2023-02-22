Cian Coleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Coleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Coleman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Coleman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Coleman 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Coleman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cian Coleman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 7 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Cian Coleman'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cian Coleman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Coleman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cian Coleman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Coleman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cork City

15 Mart 2017 yılında Cobh Ramblers

1 Ocak 2018 yılında Limerick FC

1 Ocak 2019 yılında St. Pat's

7 Kasım 2019 yılında Cork City

Cian Coleman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Coleman şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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