Cian Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Kavanagh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Kavanagh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Kavanagh 3 Ocak 2003 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Kavanagh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cian Kavanagh'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cian Kavanagh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Kavanagh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cian Kavanagh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Kavanagh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2019 yılında Hearts FC U18

23 Eylül 2020 yılında Cowdenbeath FC

23 Şubat 2021 yılında Waterford FC

29 Temmuz 2022 yılında Derry City

Cian Kavanagh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Kavanagh şuan Derry City takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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