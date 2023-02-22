Cian Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Murphy 8 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Murphy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cian Murphy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Cian Murphy'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cian Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cian Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2018 yılında Cork City

Cian Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Murphy şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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