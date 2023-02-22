Ciaran Coll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciaran Coll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciaran Coll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciaran Coll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciaran Coll 19 Ağustos 1991 tarihinde Letterkenny, Donegal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciaran Coll Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ciaran Coll, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ciaran Coll'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ciaran Coll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciaran Coll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ciaran Coll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciaran Coll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Finn Harps

1 Ocak 2019 yılında Derry City

Ciaran Coll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciaran Coll şuan Derry City takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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