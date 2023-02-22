Ciaran Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciaran Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciaran Oconnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciaran Oconnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciaran Oconnor 4 Temmuz 1996 tarihinde Dundalk, Louth şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciaran Oconnor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCSA Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ciaran Oconnor'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ciaran Oconnor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ciaranoconnor10

Ciaran Oconnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciaran Oconnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ciaran Oconnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciaran Oconnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dundalk FC

1 Eylül 2014 yılında Warrenpoint

25 Ocak 2015 yılında Dundalk FC

31 Temmuz 2015 yılında Derry City

31 Aralık 2015 yılında Dundalk FC

23 Ocak 2017 yılında Finn Harps

30 Haziran 2017 yılında Dundalk FC

4 Temmuz 2017 yılında Bohemians

31 Aralık 2017 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2018 yılında Finn Harps

1 Temmuz 2018 yılında Warrenpoint

28 Ekim 2019 yılında ara verdi

1 Ocak 2020 yılında Glentoran

7 Ocak 2022 yılında Warrenpoint

31 Mayıs 2022 yılında Glentoran

31 Ağustos 2022 yılında Newry City

10 Ocak 2023 yılında Glentoran

13 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Ciaran Oconnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciaran Oconnor şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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