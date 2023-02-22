Ciaron Harkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciaron Harkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciaron Harkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciaron Harkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciaron Harkin 15 Ocak 1996 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciaron Harkin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ciaron Harkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ciaron Harkin'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ciaron Harkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciaron Harkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ciaron Harkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciaron Harkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Institute FC

4 Ocak 2017 yılında Coleraine

2 Ocak 2019 yılında Derry City

Ciaron Harkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciaron Harkin şuan Derry City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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