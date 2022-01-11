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Cıbıl ne demek, TDK'ya göre Cıbıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cıbıl kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cıbıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cıbıl nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cıbıl kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cıbıl ne demek, TDK'ya göre Cıbıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cıbıl ne demek? Cıbıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cıbıl kelimesi. Peki cıbıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cıbıl nedir, cıbıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CIBIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cıbıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cıbıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çıplak
- Yoksul, parasız, geçim darlığı çeken

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