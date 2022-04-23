Cibre ne demek, TDK'ya göre Cibre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cibre ne demek? Cibre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cibre kelimesi. Peki cibre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cibre nedir, cibre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİBRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cibre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cibre kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre cibre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıkılıp suyu alınan üzüm vb. meyvelerin posası

