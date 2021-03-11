Cibuti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cibuti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cibuti, resmi adı Cibuti Cumhuriyeti, Doğu Afrika'da yer alan bir ülkedir. Komşuları; kuzeyde Eritre, batıda ve güneyde Etiyopya, güneydoğusunda ise Somali'dir. Kızıldeniz'e ve Umman Denizi'nin Aden Körfezi'ne kıyısı vardır. Arap Yarımadası'nda bulunan Yemen'e 20 kilometre uzaklıktadır.

Cibuti'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Cibuti 864618 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 160. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00011 olduğu görülmektedir.

Cibuti'nin Müslüman Nüfus sayısı 838000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 96,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Cibuti'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Cibuti'nin yüz ölçümü 21681 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Cibuti'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 20 km² Karasal Alan : 23180 km²

Cibuti'nin Haritadaki Yeri / Konumu