Cican Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cican Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cican Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cican Stankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cican Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cican Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cican Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cican Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cican Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cican Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cican Stankovic 4 Kasım 1992 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Cican Stanković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cican Stankovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Cican Stankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cican Stankovic'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cican Stankovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stanko_1/

Cican Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cican Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cican Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cican Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2004 yılında FC Tulln Altyapı

17 Ağustos 2005 yılında Königstetten J

29 Ağustos 2006 yılında Muckendorf Alt.

17 Ağustos 2007 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Horn II

1 Temmuz 2009 yılında SV Horn

1 Temmuz 2013 yılında Grödig

1 Temmuz 2015 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina

Cican Stankovic kimdir

Cican Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cican Stankovic şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Pressbaum (10/2000-)

Cican Stankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Cican Stankovic nereli

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