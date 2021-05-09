Çiçeği burnunda anne Didem Balçın'dan duygulandıran paylaşım!

Didem Balçın, Anneler Günü'nü duygusal bir mesajla kutladı. Oğlu, annesi, teyzesi ve kayınvalidesiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan oyuncu, duygulandırdı.

"GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN KIZLAR"

Didem Balçın, geçtiğimiz ay kucağına aldığı oğlu Alican'la dünyaya getirdikten sonraki fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Eşi Can Aydın, annesi ve kayınvalidesiyle pozlarını yayınlayan oyuncu, duygusal bir yazı kaleme aldı. Ünlü oyuncu gönderisine "İlk anneler günü olan ben, annem, anne yarım ablammmm ve bana kayınvalide değil annelik yapan canım Serap Annem...

"Şu son 3-4 gündür kapı çalınca ağlayan bir hale geldim. Kapı da şükürler olsun o kadar çok çalıyor ki, sürekli salya sümük haldeyim. Umarım bu fotoğraflarda gördüğünüz anneler kadar iyi anne olurum.

Benim kalbim canım annem, nur balçın gözümün nuru iyi ki senin kızınım. Umarım oğlum da bana iyi ki senin evladınım der benim yaşımdayken. Canımın içi ablammm..özlem kunduracı Bana hep annelik yaptın aslında.

Ve hep dost oldun. Beni teyze yaptığın gün dedim ki; ben ne yapacağım? Dali'ye duyduğum sevgi yüreğimi sızlatıyordu ona kıyamıyordum. Hala kıyamıyorum. Şimdi oğlum oldu. Aynı duyguları yine yaşıyorum. Ve ne mutlu ki şimdi sen Teyze oldun. Tanıdığım en mükemmel teyze. Anne yarısı.. günün kutlu olsun. Ve canım Serap Aydınlı...

Sana nasıl teşekkür etsem az. Bana anne oldun o ayrı. Ama yetiştirdiğin evlat beni öyle mutlu ediyor ki, bu ancak senin eserin olabilir. Bir erkeği ancak bir anne böyle sevgi dolu yetiştirebilir. Umarım ben de oğluma böyle sevmeyi ve sevilmeyi öğretebilirim❤️ Günümüz kutlu olsun kızlar "