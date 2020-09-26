Çiçek Adası nerede, kimin? Çiçek Adası'nın hikayesi

Ünlü sanatçı ve oyuncu Hülya Avşar, Ayvalık'ta bulunan Çiçek Adası'nı 55 milyon TL’ye satın aldı. Yıllardır hayalini kurduğu adayı kızı Zehra'ya bırakacağını söyleyen Avşar Kızı, daha önce de ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söylemişti. Peki Çiçek Adası nerede, kimin, satılık mı? İşte Çiçek Adası'nın hikayesi...

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Çiçek Adası Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir adadır.

Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası’nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde.

ÇİÇEK ADASI KİMİN?

Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana zaman zaman satışıyla gündeme geliyor.

Çiçek Adası’nın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, geçtiğimiz yıl "Bu ada mübadele zamanında Selanik’teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" açıklamasında bulunmuştu.

Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, Ayvalık’ın doğasını ve doğal güzelliklerinin en iyi şekilde korunması bilinciyle, mübadele döneminde kendilerine verilen Çiçek Adası’na sahip çıktıklarını ifade etmişti.

ÇİÇEK ADASI SATILIK MI?

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi. Hülya Avşar'ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak.

Hülya Avşar, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek. Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar'ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.

Çiçek Adası, 2019 yılında 105 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.