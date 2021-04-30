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  3. Çiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı

Çiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Evlerinde yasa dışı kenevir ekimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Çiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik yaptığı çalışmalarda Gülnar'ın Yence Mahallesi'nde 1, Aydıncık'ın Hacıbattin Mahallesi'nde ise 2 kişinin kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 2 adrese operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda 337 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı

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