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Ciciş kardeşlerden biri cezaevinde kalırken biri alem yaptı! Ceyda Ersoy eleştiri yağmuruna tutuldu

Ciciş kardeşlerden Esra ve Ceyda Ersoy, yine gündeme oturdu. Esra Ersoy, cinsel istismar nedeniyle tutuklanırken, Ceyda Ersoy’un sosyal medyadan paylaştığı keyifli anları dikkat çekti.

Ciciş kardeşlerden biri cezaevinde kalırken biri alem yaptı! Ceyda Ersoy eleştiri yağmuruna tutuldu

Ciciş Kardeşler olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Aynı gün kardeşi Ceyda Ersoy ise balıkçıda yemek yerken çekilen pozlarını paylaştı. Ablasının arkasında olan Ceyda kendisine yapılan eleştirileri görmezden geldi. Cicişler'den Esra Ersoy, Bodrum'da yaz aylarında 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İmza için gittiği Etiler'deki karakolda gözaltına alınan Ersoy, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ciciş kardeşlerden biri cezaevinde kalırken biri alem yaptı! Ceyda Ersoy eleştiri yağmuruna tutuldu

AYNI GECE ALEM YAPTI

Ceyda Ersoy, Esra Ersoy'un tutuklanmasına tepki göstererek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ablasına destek olacağını, onu asla bırakmayacağını takipçileriyle paylaştı. Ablası 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptığı görüldü.

Ciciş kardeşlerden biri cezaevinde kalırken biri alem yaptı! Ceyda Ersoy eleştiri yağmuruna tutuldu

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında paylaştı. Ceyda Ersoy’un paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi.

3-003.jpgCiciş kardeşlerden biri cezaevinde kalırken biri alem yaptı! Ceyda Ersoy eleştiri yağmuruna tutuldu

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