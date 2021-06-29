Çıdamlı isminin anlamı nedir, Çıdamlı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çıdamlı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çıdamlı ismi ne demek, Çıdamlı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çıdamlı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Çıdamlı İsminin anlamı nedir? TDK Çıdamlı anlamı:

Sabırlı. TDK: Sabır

Çıdamlı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Geçmiyor.

Çıdamlı isminin kökeni:

Çıdamlı ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Çıdamlı isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Çıdamlı isminin rengi:

Zeytuni

Çıdamlı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

Çıdamlı isminin Harf Analizi Nedir ?

Çıdamlı ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Çıdamlı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çıdamlı ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç : 4

I : 11

D : 5

A : 1

M : 16

L : 15

I : 11

= 63 – Çıdamlı İsminin Numeroloji Toplamı 63’dir.

Çıdamlı isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çıdamlı ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çıdamlı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3 I: 9 D: 4 A: 1 M: 4 L: 3 I: 9 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Çıdamlı isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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