Çiftçilerin buğdayı hırsızların hedefi oldu! Hırsızlık şüphelileri yakalandı, serbest bırakıldı!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçinin 4 çuval tohumluk buğdayın çalındı. Olayın kolluk kuvvetlerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Ancak yakalanan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çiftçilerin buğdayı hırsızların hedefi oldu! Hırsızlık şüphelileri yakalandı, serbest bırakıldı!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçinin 4 çuval tohumluk buğdayını çalarak satan 2 genç jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ilçesinde bir çiftçiye ait samanlıktan 4 çuval tohumluk buğdayının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde hırsızlık şüphelileri M.G. (18) ve F.Ö. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şahısların bin lira karşılığında bir zahireciye sattığı 200 kilogram buğdayı sahibine teslim etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla alınan ifadelerinin ardından 2 hırsızlık şüphelisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zahireci hakkında da adli işlem başlatıldı.

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