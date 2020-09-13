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Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları aç ve susuz bırakarak öldürdü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre bankadan çiftlik kredisi çekmek için 100'e yakın kaz ve tavuk satın aldı. Kiraladığı araziyi de çitle çeviren kişi, krediyi çektikten sonra kaz ve tavukları kaderine terk etti.

Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları aç ve susuz bırakarak öldürdü

ANTALYA'da, çiftlik kredisi almak için kiralanan arazideki 100'e yakın kaz ve tavuk, kredi çekildikten sonra kendi hallerine bırakıldı. Kazların tamamı, tavukların ise büyük kısmı sıcak havada açlık ve susuzluktan öldü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre bankadan çiftlik kredisi çekmek için 100'e yakın kaz ve tavuk satın aldı. Kiraladığı araziyi de çitle çeviren kişi, krediyi çektikten sonra kaz ve tavukları kaderine terk etti. Bir süre sonra sıcak havanın da etkisiyle açlık ve susuzluktan kazların tamamı, tavukların da bir kısmı öldü. Çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşlar rahatsız olunca korkunç manzara ortaya çıktı. Mahalle sakini bir kişi ölen kaz ve tavukları cep telefonuyla görüntüledi. Kazların büyük kısmının yüzüstü yatarak öldüğü dikkati çekerken, havuz olarak kullanılan bir alanda ise 10'a yakın kazın aynı yerde telef olduğu görüldü.

Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları aç ve susuz bırakarak öldürdü

'BU RESMEN CİNAYET'

Kötü manzara karşısında ilgili yerlere şikayette bulunacaklarını belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Bu resmen cinayet. İnsanla hayvan öldürmenin hiçbir farkı yok. Bunu her ne amaçla yaptılarsa yazıklar olsun. Her yere şikayet edip takipçisi olacağız" dedi.

Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları aç ve susuz bırakarak öldürdü

Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları aç ve susuz bırakarak öldürdü

Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları aç ve susuz bırakarak öldürdü



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