Doların yükselmesi, enflasyonun yüksek rakamlara çıkması birçok üründe zammı beraberinde getiriyor. Çiftçiden alınan çiğ süt fiyatlarına yüzde 47’lik zam gerçekleştirilecek. Vatandaşlar yapılacak bu zamla beraber yeni çiğ süt fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? 2021 güncel çiğ süt fiyatları haberimizde...

GÜNCEL ÇİĞ SÜT FİYATI

Sene içerisinde girdi maliyetlerinin yüzde 100'ü geçmesi süt üreticisinin belinin bükülmesine neden oldu. Üreticiler çiğ sütün litresinin 3,20 TL olmasına daha da fazla dayanamayarak hayvanlarını kesime gönderdiler. Gerçekleşen süt krizinin et krizine dönüşmemesi üzerine çağrı yapılarak Gıda Komitesi toplandı. Ulusal Süt Konseyi (USK) yeni çiğ süt fiyatlarını açıkladı.

Çiğ süt fiyatı yüzde 46,9 yükseltilerek 4 lira 70 kuruşa çıktı. Karar 8 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklamalarda bulunan Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihat Şimşek, perakende tarafında gerçekleşen zammın çiğ süt kaynaklı olmadığını yeni geçerli olacak zamla birlikte fiyatların tekrar güncelleneceğini belirtti.

MALİYETLER YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Başkan Vekili Cihat Şimşek, hayvancılık alanındaki üreticilerin son bir yıl içerisinde tüm girdi giderlerinde ortalama yüzde 100'lük bir artış olduğunu belirtti.

Şimşek yem fiyatlarının hayvancılık maliyetleri içerisinde yüzde 65-70'lik bir paya sahip olduğu bilgisini verdi.

Çiğ süte yapılan zammın hemen ardından yeme de yeni zamlar yapıldığı, üreticinin zam için sevincinin kısa sürdüğünü ifade etti.