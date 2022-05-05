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Çiğ sütün fiyatı açıklandı! Ulusal Süt Konseyi açıkladı!

Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 7,50 lira olarak belirledi.

Çiğ sütün fiyatı açıklandı! Ulusal Süt Konseyi açıkladı!

Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 18 Mart'ta, 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre fiyatının 5,70 lira olarak belirlendiği söylendi.

Çiğ sütün fiyatı açıklandı! Ulusal Süt Konseyi açıkladı!

Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda gelecek süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı önemle vurgulanan açıklamada, "Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Çiğ sütün fiyatı açıklandı! Ulusal Süt Konseyi açıkladı!

Konseyin açıklamasında yer alan önemli bilgiler ise şöyle: "Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."

Çiğ sütün fiyatı açıklandı! Ulusal Süt Konseyi açıkladı!

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