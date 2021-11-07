Çiğdem Aydın kimdir,nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Çiğdem Aydın'ın biyografisi...

KADER, AÇEV gibi çeşitli kurumlarda görev yapan kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın'ın hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkmasının ardından "Çiğdem Aydın kimdir,nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü?" soruları da beraberinde geldi. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik. İşte Çiğdem Aydın'ın biyografisi...

ÇİĞDEM AYDIN KİMDİR,NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE ÇİĞDEM AYDIN'IN BİYOGRAFİSİ...

Çiğdem Aydın, TRT, Birleşmiş Milletler ve kamu kurumları için serbest çevirmen olarak çalıştıktan sonra 2005-2015 arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Çocuk Eğitim Biriminde uzman psikolog olarak görev yaptı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nde (KA.DER), ikinci başkan ve genel başkan olarak görev yaptı. KA.DER’deki çalışmaları sırasında eğitim materyalleri yazdı, eğitmenlik yaptı, proje yazdı, proje koordinatörlüğü yaptı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kıskançlık ve Rekabet, Verimli Toplantı Teknikleri, Eğitici Eğitimi, Stres Yönetimi, Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve İletişim gibi konularda kadın örgütleri ve karma örgütlere eğitimler verdi.

İsveç ve Hollanda’da yerel yönetimler, yönetişim, sol partilerde kadın örgütlenmesi gibi konularda kurslara katıldı.

Kadınlara bilgisayar okur yazarlığı öğretme, AÇEV ile ortak yürütülen okuma yazmanın yanı sıra 1500 kadına temel siyaset eğitimi verme, KA.DER’in Siyaset Okulları projesini başlattı ve geliştirdi.

2008’de Kadınlara Hukuki Destek Merkezi’nin (KAHDEM) kuruluşuna destek oldu ve Genel Sekreterliği’ni yaptı. 2011’de Haklı Kadın Platformu’nun kurulmasına katkı verdi. 2014’te Kadıköy Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Konseye Başkan olarak seçildi. Halen KA.DER'de ve AÇEV'de danışman olarak çalışıyor.

ÇİĞDEM AYDIN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Acı haberi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu duyurdu. Yapılan açıklamada “Türkiye feminist hareketinin duayen isimlerinden sevgili kızkardeşimiz Çiğdem Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Seni hep bilgeliğinle ve mücadeleden asla vazgeçmeyen duruşunla hatırlayacağız. Sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.

kaynak: istekadinlar.com