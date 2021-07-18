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  3. Ciğerlerimiz yanıyor! Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ciğerlerimiz yanıyor! Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik orman arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, alevlerin yerleşim yerlerine uzak olduğu vurgulandı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaz aylarının kabusu orman yangınları ne yazık ki ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte yurdun güney kesimlerinden sık sık orman yangınları haberleri gelmeye başladı. Son olarak İzmir'de makilik alanda yangın çıktığı bildirildi. Yangının söndürülmesi için ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. 

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda sıcak havaların yangınları tetiklediği hatırlatılırken, vatandaşlar dikkatli olmaları isteniyor. Özellikle tatil ve piknik sonrasında çöplerin titizlikle toplanması ve ateş yakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Sıcak havalarla birlikte kuruyan otlar hızlı şekilde alev alarak, geniş alanların yanmasına neden olabiliyor.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE UZAK

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor. Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Ciğerlerimiz yanıyor! Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ciğerlerimiz yanıyor! Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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