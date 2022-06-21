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Ciğerlerimiz yanıyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan yangın...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Ciğerlerimiz yanıyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan yangın...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan yangın...

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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