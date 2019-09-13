Çığlık sesleri yükseldi! Domuz bağıyla bağlanmış olarak çıplak halde bulundu "Domuz bağı" adı verilen yöntemle iple bağlandıktan sonra İzmir'de eve kilitlenen bir kadın polis tarafından kurtarıldı.

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İzmir Konak'ta bulunan 427 Sokak'taki bir evden kadın çığlıkları geldi. İhbar üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gittiler. Polisler pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeriye girdi. ÇIPLAK HALDE DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANAN KADINDA DARP İZLERİ OLDUĞU DA GÖRÜLDÜ Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış vücudunda darp izi bulunan Dilek B, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili Fatih K. gözaltına alındı. Etiketler : Domuz Bağı, izmir, konak, çıplak



