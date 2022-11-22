Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!

Konuk olduğu bir televizyon programında kullandığı ifadelerden dolayı tutuklanan Cihan Kolivar, hapishaneden çıktıktan sonra skandal ifadelerine devam etti.

YAYINLAMA
Google News
Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle “Türk milletini alenen aşağılama” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarından tutuklanan fakat bir hafta sonra tahliye edilen Cihan Kolivar, düzenlediği basın toplantısında hakaretlerine ve iftiralarına kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutukluluğu bir hafta süren ve tahliye edilen Kolivar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ederek FETÖ terör örgütünün sıkça kullandığı “diploması yok” iftirasında bulundu. Kolivar, yaptığı açıklamalarda fırıncı esnafını ise “rüşvetçi olmak”la suçladı.

BASIN TOPLAMTISI DÜZENLEDİ

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında “Ekmeği fazla tükettiği” için Türk milletine “aptal” demiş ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler yağdırmıştı. Bu olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “Türk Milletini alenen aşağılama” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalı ile tutuklanmıştı. Yapılan araştırmalarda Kolivar’ın başkanı olduğu Ekmek Üreticileri Sendikası’nın merdiven altı tabir edilen bir sendika olduğu ve doğru dürüst üyesinin olmadığı ortaya çıktı. Cezaevinde bir hafta kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde tahliye edilen Cihan Kolivar, hakkındaki iddialara cevap vermek için basın toplantısı düzenledi.

Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!

CUHMURBAŞKANI ERDOĞAN'A İFTİRA

Basın toplantısında yaklaşık 52 dakika konuşan Kolivar Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaretlerine kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı” şeklinde açıklamalar yapan Kolivar, FETÖ Terör örgütü üyeleri tarafından ortaya atılan ve sık sık kullanılan diploma iftirasına basın toplantısında yer verdi.

Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!

FIRINCILARI RÜŞVET ALMAKLA SUÇLADI

Toplantısında ayrıca fırıncı esnafına yönelik iftiralara da yer veren cihan Kolivar, Fırıncılara yönelik “Fırıncılar verdikleri rüşvetle hayatlarını devam ettiriyor. Hatta belediyelerin birçok birimleri fırıncı esnafının verdiği rüşvetlerle ayakta duruyor” açıklamasında bulunarak tüm fırıncı esnafını zan altında bıraktı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Twitter, mavi tık uygulamasının geri adım mı atıyor?
Twitter, mavi tık uygulamasının geri adım mı atıyor?
Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.
Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.
Fas'ta faciayı aratmayan kaza! Otobüs devrildi, çok sayıda ölü ve yaralılar var
Fas'ta faciayı aratmayan kaza! Otobüs devrildi, çok sayıda ölü ve yaralılar var
Bodrum'da yaz bitmiyor, güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
Bodrum'da yaz bitmiyor, güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
Son Haberler
Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var
Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var
Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan "Yunanistan’a devredilen 23 ada ile ilgili müthiş açıklama
Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan "Yunanistan’a devredilen 23 ada ile ilgili müthiş açıklama
Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!
Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!
İstanbullulara BEDAŞ A.Ş.'den uyarı! Yarın o ilçe ve mahallelerde elektrikler kesilecek, şimdiden önlem alın!
İstanbullulara BEDAŞ A.Ş.'den uyarı! Yarın o ilçe ve mahallelerde elektrikler kesilecek, şimdiden önlem alın!
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı açılış töreninde konuştu: Tank ve askerle hepsinin kökünü kazıyacağız
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı açılış töreninde konuştu: Tank ve askerle hepsinin kökünü kazıyacağız
İçler acıtan bilanço: Terör örgütü PKK, 38 yılda 6 binden fazla sivil vatandaşı şehit etti
İçler acıtan bilanço: Terör örgütü PKK, 38 yılda 6 binden fazla sivil vatandaşı şehit etti
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Kuryelik yapan gencin ateist müşteriyle olan hikayesi tüyler ürpertti! "Biz sadece kuryelik yapmıyoruz"
Kuryelik yapan gencin ateist müşteriyle olan hikayesi tüyler ürpertti! "Biz sadece kuryelik yapmıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!