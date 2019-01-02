Cihan Ünal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Ocak.1946

Cihan Ünal kaç yaşında : 72

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Cihan Ünal doğum yeri : Taşköprü, Kastamonu

CİHAN ÜNAL BİYOGRAFİSİ

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu, Taşköprü’de doğmuştur. Tiyatro sanatçısı Hepşen Akar ablasıydı ve Ankara Operası viyola sanatçılarından Mete Ünal abisidir. Babası ilkokul öğretmeni Hüseyin Ünal ile annesi Rahiye Ünal’dır.

İlkokulu Tosya ve Kırıkkale’de okudu. Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdi. 1960-1964 Ortaokul ve Lise Döneminde, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu “Radyo Tiyatrosu” programlarında ve Ankara Radyosu “Arkası Yarın” programlarında çalıştı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı.

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. 1969 yılında Konservatuvarın Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı.

1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi. 1969-82 yıllarında Ank Yüksek Bölümü'nde, 1987 - 2000 yılları arasında ise İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretmenlik yaptı. Sahne, mimik, diksiyon dersleri verdi.

1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra’ya gitti. Burada Dil Eğitimi yanında Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company’de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi.

1982 yılında bazı özel nedenler yüzünden Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. 1989 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na geçti, 1989 yılında 'Evita'daki 'Che' rolünü canlandırdı.

1980 yılında TRT'de yayınlanan Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 'IV. Murat' dizisiyle bir anda milyonların tanıdığı sanatçı oldu. 1985 yılında yine Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 'Osmancık' (Kuruluş' dizisinde 'Osman Gazi' rolünü oynadı.

1995 yılında Gencay Gürün'ün kurduğu Tiyatro İstanbul'a geçti.

2000 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı Başkanlığı ile Öğretim Görevliliğini devam ettirmektedir.

Cihan Ünal, İngiltere'deki Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.

Evlilikleri : 4 kere evlendi

1.evliliği: Cihan Ünal, 1970 yılında ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak Ünal (d.1977) adında kızı var.

2.evliliği: Cihan Ünal, 1983 yılında sinema oyuncusu Türkan Şoray ile evlendi. 1987 yılında boşandı. Yağmur Ünal (d.1985 ) adında bir kızı vardır.

3.evliliği: ?

4.evliliği: 1998 yılında tanıştığı Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde viyolonsel sanatçısı Nazlı Tazebay ile 2000 yılında evlendi. Nisan 2002 yılında boşandı.

Ödülleri :

1972 - IV. Murat ve Becket rolleriyle Ankara Sanatseverler Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1973 - Fatih rolüyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti En İyi Aktör Ödülü.

1985 - Hürriyet Gazetesi - Altın Kelebek, Sinemada En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1997 - Aktör Kean rolüyle Avni Dilligil En iyi Aktör Ödülü.

1998 - Sadri Alışık Ödülleri En iyi Erkek oyuncu Ödülü.Sanat’taki (Art) rolüyle.

2000 - Türk Dil Kurumu Özel Ödülü.

2003 - 2004 Akademik yılı Hacettepe Üniversitesi “Sanat Ödülü”

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları:

1980 - Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot : Anatoli Vasilyeviç Lunaçarski - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Harould ve Maude : Colin Higgins - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Sevgili Doktor : Neil Simon - Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiy - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - Hastalık Hastası : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - Fatih (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Becket Yahut Tanrılarının Şerefi : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Romeo ile Jüliet : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - IV.Murat (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1968 - Andromak : Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu

1967 - Bir Bardak Su Yahut Sebeb ve Neticeler : Eugène Scribe - Ankara Devlet Tiyatrosu

1964 - Rüya Oyunu : August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu

1964 - Peter Pan : James Matthew Barrie - Ankara Devlet Tiyatrosu

1963 - Jülius Sezar : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969 - Damdaki Kemancı : Sholem Aleichem - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Egemen Bostancı Tiyatrosu

1994 - Vanya Dayı : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989 - Evita (müzikal) : Andrew Lloyd Webber, Tim Rice - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991 - Günaydın Mr. Weill : Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu

- Çetin Ceviz

1996 - Aktör Kean : Raymund FitzSimons - Tiyatro İstanbul

- Yeni Baştan

- Sanat-(Art)

- Bu Adreste Bulunamadı

- Dönme Dolap (oyun)

- Altı Haftada Altı Dans Dersi

- Şen Dul

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Kafalar Karışık (Ünal) (Sinema Filmi)

2018 - Çukurdere (Azim Sancaktar) (TV Dizisi)

2018 - Bir Mucize Olsun (Azim) (TV Dizisi)

2017 - Söz (Yıldırım Kutlu (Büyük Bey)) (TV Dizisi)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Kuyucu Murat Paşa) (TV Dizisi)

2008 - Kırmızı Işık (Sunucu) (TV Dizisi)

2007 - Aşk Yeniden (Mete) (TV Dizisi)

2004 - Kadın İsterse (Zafer) (TV Dizisi)

2001 - Nisan Yağmuru (Tuna) (TV Dizisi)

1988 - Türk Vakıf Medeniyeti (TV Dizisi)

1988 - Gece Dansı Tutsakları (Haluk) (Sinema Filmi)

1987 - Kuruluş / Osmancık (Osman Gazi ) (TV Dizisi)

1987 - Kalbimdeki Düşman (Cemil) (Sinema Filmi)

1985 - Körebe (Turgay) (Sinema Filmi)

1985 - Bir Kadın Bir Hayat (Metin) (Sinema Filmi)

1984 - Bir Sevgi İstiyorum (Yunus Kaptan) (Sinema Filmi)

1983 - İhtiras Fırtınası (Feyyaz) (Sinema Filmi)

1983 - Seni Seviyorum (Murat) (Sinema Filmi)

1982 - Seni Kalbime Gömdüm (Ali) (Sinema Filmi)

1982 - O Kadın (Cihat Giray) (Sinema Filmi)

1982 - Mine (İlhan) (Sinema Filmi)

1982 - Gazap Rüzgarı (Müfettiş Fikret Erman) (Sinema Filmi)

1981 - Herhangi Bir Kadın (Murat Gaffaroğlu)

1981 - Bağdat Hatun (Bahadır Han) (TV Dizisi)

1980 - Yedi Kocalı Hürmüz (Doktor) (TV Dizisi)

1980 - IV. Murat (IV. Murat) (TV Dizisi)

1974 - Şeytan (Tuğrul Bilge) (Sinema Filmi)

1972 - Damdaki Kemancı (Muttalip) (Sinema Filmi)