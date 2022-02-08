Cihangir Ceyhan evli mi, kimle evli? Ne zaman evlendi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Cihangir Ceyhan Biyografisi​​​​​​​

Cihangir Ceyhan evli mi, kimle evli? Daha önce özel hayatı ile ilgili hiçbir söz söylemeyen ve ailesini adeta bir sır gibi saklayan ünlü oyuncu 33 yaşındaki Cihangir Ceylan'ın Fatma Ceyhan ile evli olduğu ve 1 yaşında olan İlhan Cihangir adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. İşte, Cihangir Ceyhan Biyografisi...

CİHANGİR CEYHAN EVLİ Mİ, KİMLE EVLİ?

Birçok dizide yer alan Çukur dizisi ile ismini büyük kitlelere duyuran ve son günlerde Camdaki Kız'da Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı. Bir erkek çocuk çocuğu olan Cihangir Ceylan sosyal medyada ailesini ilk kez paylaştı. Cihangir Ceyhan Fatma Ceyhan ile evli evlidir.

Cihangir Ceyhan oğlunun doğum gününü, "İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin." sözleriyle paylaştı

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

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