Cihangir ne demek, TDK'ya göre Cihangir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cihangir ne demek? Cihangir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cihangir kelimesi. Peki cihangir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cihangir nedir, cihangir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİHANGİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cihangir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cihangir kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cihangir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse



CİHANGİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu yeryüzünden nice cihangirler geçip gitmiştir.

