Cihangir sapığı kim, yakalandı mı? Cihangir Sanatkarlar Parkı taciz olayı!

Cihangir Sanatkarlar Parkında yaşanan taciz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Cihangir'deki Sanatkarlar Parkında el bıçaklı bir şahıs genç bir kadını taciz etti. O anlar kameraya an be an yansıdı. Olayın ardından sapığın tutuklanması için sosyal medyada gün boyu #CİhangirSapığıYakalansın etiketiyle binlerce kişi Twitt attı. Peki Cihangir sapığı kim, yakalandı mı?

CİHANGİR SAPIĞI KİM, YAKALANDI MI?

Cihangir Sanatkarlar Parkında genç bir kadını takip eden eli bıçaklı sapık, kadının boğazına bıçak dayayarak parkın içerisinde dakikalarca taciz etti.

Bir vatandaşın cep telefonundan çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan dehşete düşüren görüntüler, milyonlarca insan tarafından büyük tepki topladı.

Sosyal medyada patlayan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Bıçaklı sapığın yakalanması için çalışma başlatıldı.

CİHANGİR SANATKARLAR PARKI TACİZ OLAYI

İşte o kan donduran görüntüler;

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Binlerce Twitter kullanıcısının #CİhangirSapığıYakalansın etiketiyle attığı twitter ile taciz olayı Türkiye'nin gündemine taşındı.

İşte kullanıcıların attığı twitlerden bazıları;