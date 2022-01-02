Cihangirane ne demek, TDK'ya göre Cihangirane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cihangirane ne demek? Cihangirane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cihangirane kelimesi. Peki cihangirane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cihangirane nedir, cihangirane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİHANGİRANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cihangirane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cihangirane kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cihangirane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cihangire yakışır bir biçimde

