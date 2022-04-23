Cihanşinas ne demek, TDK'ya göre Cihanşinas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cihanşinas ne demek? Cihanşinas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cihanşinas kelimesi. Peki cihanşinas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cihanşinas nedir, cihanşinas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİHANŞİNAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cihanşinas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cihanşinas kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cihanşinas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dünyayı tanımış, her şeyi yerli yerinde bilen (kimse)



CİHANŞİNAS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hemşirem, bilmem tanır mısınız, cihanşinas bir kadındır.

