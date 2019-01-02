Cihat Bilgehan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında, Nerede Öldü?

CİHAT BİLGEHAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1923 Ölüm tarihi : 15.Haziran.1981

Cihat Bilgehan kaç yaşında öldü : 58

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Meslek : Hukuk Adamı, Siyasetçi

Cihat Bilgehan doğum yeri : Keskin, Kırıkkale

Ölüm yeri :

CİHAT BİLGEHAN BİYOGRAFİSİ

Hukukçu ve siyaset adamı.

1923'te Ankara'nın Keskin ilçesinde doğdu. 1933'te Mardin Gazi İlkokulunu, 1940 yılında Balıkesir Lisesini bitirdi. 1944 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1947'de Tatvan Sulh Hakimliğine, 1949'da Salihli Ceza Mahkemesi Hakimliğine, 1952'de de Salihli Asliye Hukuk Hakimliğine tayin edildi. 1955 yılında istifa etti, Balıkesir'de avukat olarak çalışmaya başladı.

1961'de yapılan seçimlerde kurucusu olduğu Adalet Partisi'nden Balıkesir Milletvekili seçildi.20 Şubat 1965'te ÜRGÜPLÜ Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı oldu.

27 Ekim 1965'te kurulan I. DEMİREL Hükümetinde önce Devlet Bakanlığına, 14 Kasım 1966'da da Maliye Bakanlığına getirildi. V. Demirel Hükümetinde 21 Temmuz 1977 ile 5 Ocak 1978 tarihleri arasında ikinci kez Maliye Bakanı oldu. Aynı hükümette 14 Ekim 1977'den 28 Ekim 1977'ye kadar da Milli Savunma Bakanlığına vekalet etti. 1961'den 1980'e kadar Balıkesir Milletvekilliğini aralıksız sürdürdü.

1981 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vefat etti.