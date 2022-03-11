Çıkı ne demek, TDK'ya göre Çıkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çıkı ne demek? Çıkı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çıkı kelimesi. Peki çıkı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çıkı nedir, çıkı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇIKI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çıkı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çıkı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çıkın



ÇIKI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden.



ÇIKI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kirli çıkı

