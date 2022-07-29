Çikolata aşıklarına üzen haber! Nestle ürünlerine zam yaptı!

Alınan bilgilere göre, dünyanın en büyük gıda şirketi olan Nestle, enerji krizi ve artan maliyetler nedeniyle 2022'nin ilk yarısında ürün fiyatlarına yüzde 6.5 zam yaptığı öğrenildi. Şirketten yapılan açıklamada, fiyatların en çok Kuzey Amerika'da (yüzde 9.8), ardından Latin Amerika'da (yüzde 9.4) arttığı ifade edildi.

ÜST YÖNETİCİDEN KONUYA DAİR AÇIKLAMA

Üst yönetici Mark Schneider, "Eşi görülmemiş enflasyonist baskıların ve tedarik zinciri kısıtlamalarının marj gelişimimiz üzerindeki etkisini, disiplinli maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilikler yoluyla sınırladık" açıklamalarına yer verdi.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen Nestle firması, artan fiyatlara rağmen satışlarını da yüzde 8 artırdığını açıkladı.