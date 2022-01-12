Cilalı Taş Devri ne demek, TDK'ya göre Cilalı Taş Devri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cilalı Taş Devri ne demek? Cilalı Taş Devri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Cilalı Taş Devri kelimesi. Peki Cilalı Taş Devri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cilalı Taş Devri nedir, Cilalı Taş Devri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİLALI TAŞ DEVRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cilalı Taş Devri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Cilalı Taş Devri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri

