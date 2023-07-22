Çilek toplamak için yol kenarında durmuşlardı! Kazaya sebep oldu!

Bolu Seben yolunda dağ çileği toplamak için yol kenarına park edilen araç kazaya sebep oldu.

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Çilek toplamak için yol kenarında durmuşlardı! Kazaya sebep oldu!

Bolu Seben yolunda dağ çileği toplamak için yol kenarına park edilen araç kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada park halindeki araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seben yolunda Kızık Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağ çileği toplamak için sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DA 002 plakalı otomobil yol kenarına park edildi. Bulundukları şeridin karşı yönüne park edilen araca, Öner A. idaresindeki 14 NA 200 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada park halindeki araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Emine Özkan ve Emir Yavuz yaralandı. Çevredekiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Emine Özkan sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Özkan ve Yavuz, adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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