Kendisini fuhuş yapmaya zorlayan kocasını öldüren Çilem Doğan'ın davası son yıllarda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan birisi olmuştu. Sosyal medya tarafından büyük destek alan Çilem Doğan'ın 15 yıllık hapis cezasını Yargıtay onadı. Bu bağlamda, Çilem Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Çilem Doğan olayı nedir? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

ÇİLEM DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2013 yılında Hasan Karabulut ile evlenen Çilem Doğan'ın bu şahıstan 1 çocuğu bulunuyordu. Doğan, Karabulut'u şiddet uyguladığı ve kendisini seks işçisi yapmak istediği için 8 Temmuz 2015 tarihinde tabancayla vurarak öldürdü. Çilem Doğan tutuklandı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. 'Tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çilem Doğan'ın avukatı, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol önlemleriyle tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edilmesine onay verdi. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından Doğan'ın 15 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Alınan kararla birlikte Doğan, tekrar cezaevine girecek.

ÇİLEM DOĞAN OLAYI NEDİR?

Çilem Doğan verdiği ifadede; boşanmak için mahkemeye başvurduğunu fakat aile büyüklerinin araya girmesi ve eşinin tehdit etmesi sebebiyle vazgeçtiğini söyledi. Doğan eşinden şiddet görmesi sebebiyle 9 kez koruma kararı aldırmıştı.

Doğan'ın söylediğine göre 8 Temmuz 2015'te eşi belindeki silahı yastığın altına koymuştu. Karabulut kendisine "Antalya'ya gidiyoruz. Bana fuhuş yaparak para kazandıracaksın" dedi. Doğan'ın tepki göstermesi üzerine de, "Ne diyorsam onu yapacaksın" ithamında bulundu ve saçlarından sürüklemeye başladı. Doğan bu esnada yatağın üzerine düştü ve yastığın altında bulunan tabancayı alarak kendine işkence eden Hasan Karabulut'u silahla öldürdü.