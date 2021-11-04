Çilem Doğan tahliyesinden 5 yıl sonra hapse girecek! 8 yaşında bir kızı olan Doğan 15 yıllık hapis cezasına çarptırıldı!

Çilem Doğan 2013 yılında Hasan Karabulut'la evlenmişti. Çocuğunun babası olan Karabulut'u şiddet uygulaması ve seks işçiliğine zorlaması nedeniyle 8 Temmuz 2015 tarihinde silahla vurarak öldürdü. Çilem Doğan tutuklandı ve Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. 'Tahrik ve iyi hal indirimi' ile birlikte 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KEFARETİ 50 BİN TL İDİ

Avukatı Çilem Doğan'ın uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle beraber tahliye edilmesini talep etti. Çilem Doğan mahkeme heyeti tarafından 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edildi. Dava Yargıtay'a taşındı.

5 YIL SONRA

Yargıtay 5 yıl aradan sonra Çilem Doğan'ın hapis cezasını onadı. Alınan karar doğrultusunda Doğan yeniden cezaevine girecek.

"8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM SAHİPSİZ KALDI"

Çilem Doğan kararın ardından açıklamada bulundu. Doğan, "Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. Erkek adaletten bir şey beklemedik. Yine bizi yanıltmadı. Biz kadınlar "kirpiğimiz yere düşmesin" diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kızım siz kadınlara emanet. Kadın mücadelesi kazanacak." dedi.

ERKEK ŞİDDETİNE CESARET VERİR

Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu kararı Ceza Genel Kurulu'na taşıyarak karar düzeltme talep edeceklerini belirtti. Yaşanan durumun adil olmadığını ifade eden Ayanoğlu, bu kararın erkek şiddetini cesaretlendirmesine neden olacağını söyledi.