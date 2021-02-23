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  3. Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılarak ağladı!

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılarak ağladı!

Beylikdüzü'ndeki evinde yangın çıkan Çılgın Sedat'ın olayın yaşattığı şokla engelli oğluna sarılarak gözyaşı döktü. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken evde maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılarak ağladı!

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangını duyunca eve gelen ünlü şarkıcı ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Ünlü şarkıcı ailesine ve engelli çocuğuna kavuşunca ekranlara duygusal anlar yansıdı.

Söylenen göre 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan 3 katlı villanın giriş katında sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından duman tahliyesi yapıldı. Evde ise maddi hasar oluştuğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı. Ünlü isim engelli oğluna sarılarak ağladı!

"EŞİM KÖTÜ DURUMDA BİRAZ"

Yangın sırasında başka bir yerde olduğunu belirten Çılgın Sedat, “Küçük oğlum aradı. Ağlayarak baba yangın çıktı diye. Kameralara bakıyorum hepsi yanmış hiç bir şey göremiyorum. Alt katan bir yerden çıkmış. Elektrik kontağıyla mı alakalı bilmiyorum. Ailem evdeydi. Eşim kötü durumda biraz” dedi.

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı. Ünlü isim engelli oğluna sarılarak ağladı!Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı. Ünlü isim engelli oğluna sarılarak ağladı!Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı. Ünlü isim engelli oğluna sarılarak ağladı!Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı. Ünlü isim engelli oğluna sarılarak ağladı!

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