Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılarak ağladı!

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangını duyunca eve gelen ünlü şarkıcı ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Ünlü şarkıcı ailesine ve engelli çocuğuna kavuşunca ekranlara duygusal anlar yansıdı.

Söylenen göre 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan 3 katlı villanın giriş katında sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından duman tahliyesi yapıldı. Evde ise maddi hasar oluştuğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

"EŞİM KÖTÜ DURUMDA BİRAZ"

Yangın sırasında başka bir yerde olduğunu belirten Çılgın Sedat, “Küçük oğlum aradı. Ağlayarak baba yangın çıktı diye. Kameralara bakıyorum hepsi yanmış hiç bir şey göremiyorum. Alt katan bir yerden çıkmış. Elektrik kontağıyla mı alakalı bilmiyorum. Ailem evdeydi. Eşim kötü durumda biraz” dedi.