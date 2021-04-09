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  3. Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu

Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 54 yaşında bir erkek, evinde ölü bulundu. Ertan Ü'den haber alamayan komşusu, oğlu Ata Ü'ye haber verdi. Ata Ü, babasının kapıyı açmaması üzerine çilingirle eve girdi ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 54 yaşında bir erkek, evinde ölü bulundu. Yeşiloba Mahallesi'nde ikamet eden Ertan Ü'den haber alamayan komşusu, oğlu Ata Ü'ye haber verdi. Ata Ü, evine gittiği babasının kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından kontrol ettiği evde Ertan Ü'nün cansız bedenini buldu. Ertan Ü'nün ölümünün şüpheli bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu

Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu

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