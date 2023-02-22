Cillian Heaney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cillian Heaney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cillian Heaney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cillian Heaney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cillian Heaney 18 Nisan 2002 tarihinde Westport, Mayo şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cillian Heaney Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cillian Heaney'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Cillian Heaney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cillian Heaney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cillian Heaney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cillian Heaney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sligo Rovers

Cillian Heaney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cillian Heaney şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.