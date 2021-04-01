Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cilt bakımı ve güzellik sektöründe çağın teknolojisini kullanarak, müşterilerinin istekleri doğrultusunda vücut ve cilt bakımı, epilasyon, makyaj, masaj, el, ayak ve tırnak bakımını tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı Maaşları

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En yüksek maaşı 4.150 -TL, En düşük ise 2.825 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Cilt Bakımı Ve Güzellik Meslek Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinin temizliğini ve düzenini sağlamak,

b) Müşterilerle sağlıklı iletişim kurmak,

c) Kullandığı aletlerin temizlik, bakım ve kontrolünü yapmak,

d) Müşterilerini karşılamak,

e) Kişinin yüz ve vücut yapısını incelemek,

f) Müşterinin sağlık durumunun işleme uygunluğunu belirlemek,

g) Vücut ve cilt bakımı, epilasyon yapmak,

h) Müşterilerinin istek ve beklentilerine göre masaj yapmak,

i) Tırnak, el ayak bakımı yapmak,

j) Müşterilerinin yüz hatlarına ve tenine uygun makyaj yapmak,

k) Solaryum (bronzlaşma) işlemini uygulamak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlardır.

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 5142.07 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı maaşlarına ek sizlerde Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.