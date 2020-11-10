Cilvegözü Sınır Kapısı'nda UMKE ekibi Ata’yı böyle andı

Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'nda nöbet tutan UMKE ekibi, vefatının 82. yıl dönümünde saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Sınır kapısında Kayseri'den de gelen UMKE personelinin de bulunduğu, 24 saat nöbet tutan 42 sağlık personeli, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sabah saatlerinde araçlarının başında hazır bekledi.

Ekipler, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Sağlık ekipleri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.