Çim Konserleri 2021 İzmir! Fuar Çim Konserleri nerede, saat kaçta 2021?

Fuar Çim Konserleri nerede, saat kaçta 2021? Konserde hangi sanatçılar olacak? Fuar giriş ücreti ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

FUAR ÇİM KONSERLERİ NEREDE, SAAT KAÇTA 2021?

İzmir'de yaz sezonunda konserler devam ediyor. 90. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında gerçekleşen ve birbirinden ünlü sanatçıların yer aldığı Eylül ayı konser takvimi açıklandı. 4 -12 Eylül 2021 tarihleri arasında Alsancak Kültürpark'ta Yeraltı Otoparkı Üstü Çim Alanında gerçekleşecek konserler 20.30 -22:30 saatleri arasında olacak. 9 gün boyunca düzenlenen konser etkinliği ücretsiz olmakla beraber sadece fuar ücreti alınacağı belirtildi.

ÇİM KONSERLERİ 2021 İZMİR

90. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında yer alan sanatçıların isimleri belli oldu. Fuarda sahne alacak isimler; 4 Eylül'de Şevval Sam, 5 Eylül'de Gazapizm, 6 Eylül'de Cem Adrian, 7 Eylül'de Tan Taşçı, 8 Eylül'de Duman, 9 Eylül'de Hakan Altun, 10 Eylül'de İrem Derici, 11 Eylül'de Mehmet Erdem, 12 Eylül'de Simge Sağın olacak.

FUAR GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Alınan bilgiye göre fuar giriş ücretleri belli oldu. İzmirim kart öğrenci: 3.5 TL, İzmirim kart tam: 5 TL, Kapı girişlerinde satışı yapılacak olan elektronik ücret toplama sistemine uyumlu, kart bedeli dahil tek geçişlik bilet: 7 TL olarak belirtildi.