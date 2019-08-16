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  3. Cimbom sezonu Denizli'de açıyor! İşte ilk 11'ler

Cimbom sezonu Denizli'de açıyor! İşte ilk 11'ler

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Cimbom sezonu Denizli'de açıyor! İşte ilk 11'ler

TÜRKİYE Spor Toto Süper Lig kapsamında Denizlispor Galatasaray maçı oynanacak. 

STAT: Atatürk
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

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YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Yücel İldiz

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GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Michael Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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