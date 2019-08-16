Cimbom sezonu Denizli'de açıyor! İşte ilk 11'ler
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.
TÜRKİYE Spor Toto Süper Lig kapsamında Denizlispor Galatasaray maçı oynanacak.
STAT: Atatürk
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda | Denizlispor Galatasaray maçı canlı izleme linki
Bayern Münih Hertha Berlin maçı hangi kanalda | Bayern Münih Hertha Berlin canlı izleme linki
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Yücel İldiz
bein Sports nasıl izlenir? bein Sports canlı izleme linki
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Michael Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
HABERE YORUM KAT