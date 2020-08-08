Yeni sezonda uzun lig maratonu ve UEFA Avrupa Ligi için alternatifli bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Galatasaray, transferde titiz hareket ediyor. UEFA'nın finansal kriterlerini sağlayan sarı kırmızılılar transferde kiralık ve bonservisi elinde olan futbolculara ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifte bulundu.

Almanya Ligi takımlarından Hoffenheim'ın da kadrosuna katmak istediği Samuel Kalu'nun tercihinin Galatasaray'dan yana olduğu vurgulandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Samuel Kalu'nun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Nijeryalı kanat için Galatasaray'ın 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığının altı çizildi.

Öte yandan Henry Onyekuru'dan Galatasaray hakkında bilgiler alan Samuel Kalu'nun, bir an evvel transferinin netleşmesi için beklemede olduğu öğrenildi.

KOVİD-19'A YAKALANDI VE İYİLEŞTİ

Öte yandan Bordeaux'ta koronavirüs salgınına yakalanan genç oyuncu salgını yenerek sağlığına kavuştu.

SAMUEL KALU KİMDİR ?

Kalu, 26 Ağustos 1997 yılında doğdu.Genç oyuncu 1,76 metre boyundadır. 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına transfer oldu. Gösterdiği performansla çok sayıda kulübün dikkatini çeken Kalu, 2016-2017 sezonunda 100 bin euro transfer ücretiyle Belçika ligi ekiplerin Gent'e transfer oldu. Futbolunda aşama kaydeden Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro bonservis ücreti ile Bordeaux'a transfer oldu. Genel olarak sağ kanatta forma oynuyor ancak maçın seyrine göre forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tamamlayan Fransa Liginde Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, bin 360 dakika süre aldı. Bu sürede 1 gol attı, 1 gol pası verdi.

KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1997 yılında doğan Samuel Kalu, 23 yaşında, 1,76 metre boyundadır.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Genel olarak sağ kanatta forma oynuyor ancak maçın seyrine göre forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor